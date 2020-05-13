В России перенесли ЕГЭ
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В России Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2020 году решено перенести, сообщили в Минпросвещения, передает РИА «Новости».
ЕГЭ решено перенести с 8 июня на более поздний срок.
В 2020 году ЕГЭ пройдет только для тех выпускников, которые поступают в вузы.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил еще раз перенести ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
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