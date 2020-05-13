В России перенесли ЕГЭ

В России Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2020 году решено перенести, сообщили в Минпросвещения, передает РИА «Новости».

ЕГЭ решено перенести с 8 июня на более поздний срок.

В 2020 году ЕГЭ пройдет только для тех выпускников, которые поступают в вузы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил еще раз перенести ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ

— Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате