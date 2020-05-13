Вице-спикер сената Польши покинул свой пост, чтобы работать врачом
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Вице-спикер сената Польши Станислав Карчевский заявил, что подал в отставку для того, чтобы работать врачом. Об этом сообщает РИА «Новости».
До своей политической карьеры Карчевский получил диплом врача и впоследствии работал хирургом.
Во время своего заявления он также сообщил, что еще одной причиной его увольнения стал представляющий оппозицию спикер сената Томаш Гродзк, с которым он расходится во взглядах.
Сам Карчевский является членом правящей партии «Право и справедливость»
«Чтобы не углублять конфликт, я решил отказаться от поста вице-спикера», — сказал Карчевский.
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