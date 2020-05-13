Саратовскую чиновницу уволили за неподобающие слова о выплатах на детей

Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области Лидия Бузовчук была отстранена от должности за неподобающий комментарий о государственных выплатах на детей. Об этом сообщает ТАСС.

Бузовчук в соцсети «Вконтакте» под ником Лидии Прозоровой дала свою оценку материальной помощи семьям с детьми на фоне пандемии.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!», — заявила чиновница.

Она также отметила, что помощь стоило бы оказать пенсионерам.

Была проведена проверка и установлено, что запись сделала Базовчук, чиновницу отстранили от должности.

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