Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном жилом доме на востоке Москвы

На востоке Москвы рухнул лестничный пролет между четвертым и пятым этажами в жилом доме. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

Здание располагается по адресу шоссе Энтузиастов, дом 22/18. Информация об обрушении конструкций в жилом доме поступила около 05.00 мск. Прибывшие на место спасатели установили, что рухнул лестничный пролет между четвертым и пятым этажами. После этого спасатели вывели из дома около 20 человек.

«Пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Причина обрушения конструкций пока не установлена.

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