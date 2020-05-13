Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном жилом доме на востоке Москвы
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На востоке Москвы рухнул лестничный пролет между четвертым и пятым этажами в жилом доме. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.
Здание располагается по адресу шоссе Энтузиастов, дом 22/18. Информация об обрушении конструкций в жилом доме поступила около 05.00 мск. Прибывшие на место спасатели установили, что рухнул лестничный пролет между четвертым и пятым этажами. После этого спасатели вывели из дома около 20 человек.
«Пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.
В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Причина обрушения конструкций пока не установлена.
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