США изымают со складов российские аппараты ИВЛ до выяснения причин возгорания

Соединенные Штаты решили не использовать и изъять со складов российские аппараты ИВЛ до точного выяснения причин возгорания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

В заявлении говорится, что РФ передала в апреле в США партию аппаратов ИВЛ такой же марки, которая была замешена в инциденте в Петербурге. После получения оборудования, его поместили на склады двух штатов. При этом оно пока не применялось американскими медучреждениями, так как ситуация в США «стабилизировалась».

Теперь российские аппараты вернут в FEMA в «целях предосторожности».

«Результаты расследования <…> поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — отмечается в сообщении.

Пожар возник в петербургской больнице утром 12 мая в реанимационном отделении. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Также погибла женщина в соседней палате.

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