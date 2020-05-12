В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

По его словам, с 15 мая возобновят работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров, МФЦ по предварительной записи. Также будет возможен выезд областных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов и оказание плановой медицинской помощи, оказания территориальными центрами занятости полного перечня услуг.

Кроме того, при выполнении ряда условий смогут начать работать на следующей неделе торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением тех, которые находятся в ТЦ. Так, откроются автосалоны, салоны красоты, парикмахерские и химчистки.

Жителям области разрешат заниматься спортом и физкультурой на открытом воздухе в группах не более двух человек и с сохранением дистанции. На дачу можно будет поехать только узким семейным кругом.

По последним данным, в Ростовской области коронавирус выявлен у 1946 человек, умерли 24, выздоровели 455.

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