Более 1,4 млн врачей обучились для борьбы с коронавирусом

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Более 1,4 миллиона российских медиков прошли обучение для борьбы с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Семенову.

«Сегодня более 1,4 миллиона врачей и среднего медицинского персонала прошли специальные краткосрочные образовательные программы, что позволяет им эффективно бороться с пандемией», — сказала Семенова.

Она отметила, что сейчас с больными коронавирусом работают 433 тысячи медработников.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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