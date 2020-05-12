В Испании 3 тысячи родственников жертв COVID-19 подали иск против правительства

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Группа адвокатов, которая представляет интересы более 3,2 тыс. родственников жертв COVID-19, подала иск в Верховный суд (ВС) Испании против членов правительства королевства из-за недовольства их действиями против пандемии. Об этом сообщила корпорация RTVE.

Так, правительство обвиняется в «безответственном и небрежном бездействии».

Семьи погибших также считают, что кабмин поставил свои интересы выше здоровья людей, так как, несмотря на распространение инфекции, в стране в начале марта продолжались митинги и манифестации.

Ранее власти Испании продлили режим повышенной готовности до 24 мая. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время королевство находится на третьем месте по количеству заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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