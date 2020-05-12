Во всех жилых и административных зданиях Москвы отключено отопление
Во всех жилых и административных зданиях Москвы отключено отопление. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что системы теплоснабжения города переведены на летний режим работы.
По словам Бирюкова, в течение трех дней отопление отключили в более чем 70 тыс. зданий, среди них 33 тыс. жилых домов.
Первым делом отопление отключалось на промышленных и административных объектах, после — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.
Заммэра также отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства начнут готовить инженерные коммуникации к осенне-зимнему сезону.
Завершить подготовительные работы на теплосетях планируется до 1 сентября, а 15 сентября по плану жилые дома и иные объекты вновь получат отопление.
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