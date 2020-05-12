Пожар в больнице в Петербурге потушен
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Пожар в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС России.
В настоящее время проводится дезинфекция личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, заявили в МЧС.
Ранее стало известно, что в результате пожара в отделении реанимации больницы Святого Георга в Санкт-Петербурге погибли пять человек, 150 были эвакуированы. В больнице проходили лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией.
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