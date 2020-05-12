Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.

По его словам, периоды потепления будут сменяться похолоданиями. В июне на востоке южной части России и Северного Кавказа, на севере Урала, Сибири и в Туве температура ожидается выше нормы. В европейской части России, в том числе в Москве, температура будет в рамках климатической нормы.

Погода в июле практически во всех регионах страны будет соответствовать сезону, а вот август ожидается теплее, чем в прошлом году, отметил Вильфанд. Это относится к европейской части России, Южному, Северо-Кавказскому федеральным округам, югу Северо-Западного и западу Приволжского округов, северу Якутии, Магаданской области и Чукотки.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что лето 2020 года будет аномально жарким. По его словам, оно точно войдет в пятерку самых жарких за всю историю наблюдений. Министр пояснил, что такие прогнозы дают и российские, и иностранные синоптики.