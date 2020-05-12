Биолог рассказала, у кого формируется иммунитет к COVID-19

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Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что сильный и продолжительный иммунитет формируется только у 7-8% переболевших COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом переболевших коронавирусом людей с большим количеством антител и хорошим иммунитетом также 7-8%.

Она отметила, что чаще всего самый устойчивый иммунитет приобретают пациенты «старшего возраста», у которых болезнь протекала тяжело.

Баранова пояснила, что те, кто переболел коронавирусом в слабой форме, избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус.

«В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», — сказала биолог.

Специалист добавила, что у некоторых переболевших иммунитет заметно падает в течение месяца, и, как следствие, возникает риск повторного заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.