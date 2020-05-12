На «Восточной верфи» во Владивостоке взорвался газовый баллон, есть пострадавший

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На судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке произошел взрыв газового баллона, передает ТАСС со ссылкой на директора верфи Олега Сиденко.

По его словам, пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.

Сиденко рассказал, что все произошло на открытом воздухе. Ни один заказ верфи не пострадал.

Он добавил, что в настоящее время ведется расследование инцидента.

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