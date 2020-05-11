Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом

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Брат телеведущей Елены Малышевой, главный врач Ботскинской больницы Москвы Алексей Шабунин подтвердил, что у него выявлен коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения Москвы.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий», — цитирует слова Шабунина пресс-служба.

Отмечается, что больница продолжает полностью функционировать и продолжает оказывать экстренную помощь, а также помощь онкологическим, гематологическим и больным с коронавирусом.

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