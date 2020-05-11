Дагестан вышел на плато по коронавирусу

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Глава республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что регион вышел на плато по коронавирусу. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация сложная, мы только вышли на плато, то есть у нас рост начал переходить в такую горизонталь», — сказал Васильев.

Он отметил, что в регионе непростая ситуация не только с коронавирусом, но и с внебольничной пневмонией.

Глава Дагестана отметил, что в республике улучшились показатели по самоизоляции, однако это произошло не сразу.

По последним данным, в Дагестане коронавирус выявлен у 2 772 человек, умерли 20, выздоровели 968.

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