Путин назвал мнение врачей решающим в вопросе снятия ограничений
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил о том, что решающее слово при принятии решения по снятию ограничений будет оставаться за врачами. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».
Он подчеркнул, что в вопросе снятия ограничительных мер решения должны приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на местах.
Решения в отношении изменения ограничительных мер, по мнению президента, должны приниматься в целях защиты жизни и обеспечения здоровья населения.
Путин добавил, что подписанный им указ о порядке продления ограничительных мер по коронавирусу также был составлен с учетом рекомендаций врачей и специалистов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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