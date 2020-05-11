Путин назвал мнение врачей решающим в вопросе снятия ограничений

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил о том, что решающее слово при принятии решения по снятию ограничений будет оставаться за врачами. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».

Он подчеркнул, что в вопросе снятия ограничительных мер решения должны приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на местах.

Решения в отношении изменения ограничительных мер, по мнению президента, должны приниматься в целях защиты жизни и обеспечения здоровья населения.

Путин добавил, что подписанный им указ о порядке продления ограничительных мер по коронавирусу также был составлен с учетом рекомендаций врачей и специалистов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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