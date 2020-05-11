Собянин сообщил о росте объемов тестирования на COVID-19 в Москве в три раза
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что Москва нарастила объемы тестирования на новый тип коронавируса COVID-19. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».
Он уточнил, что за последние 20 дней объемы тестирования возросли в три раза.
Градоначальник подчеркнул, что до этого также отмечался рост тестирования на наличие коронавирусной инфекции.
Мэр добавил, что этот факт позволил улучшить показатели ранней выявляемости заболевания.
«В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается», — заключил Собянин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на коронавирус