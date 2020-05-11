В Москве третью неделю снижается число госпитализаций, связанных с коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число госпитализаций в столице остается стабильным и даже снижается. Об этом он сообщил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, в Москве в три раза увеличился объем тестирования на коронавирус, что позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших и их лечение.

«В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается», — добавил глава города.

По последним данным, в Москве выявлено 115 909 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 124 человека, выздоровели 17 822.

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