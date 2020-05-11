Собянин призвал не бояться числа выявленных случаев коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не бояться количества выявленных заразившихся коронавирусом.
«Чем больше мы выявим, тем быстрее им [заболевшим] окажем реальную помощь», — объяснил чиновник.
Однако он констатировал, что несмотря на некую стабилизацию ситуации, вероятность и риски дальнейшего распространения инфекции будут сохраняться еще долго. Поэтому власти должны обеспечить нормальную жизнь россиянам, исходя из ограничений и тех вызовов, которые стоят перед страной, сказал он в эфире на телеканале «Россия 24».
На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.
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