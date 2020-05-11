Скончался сенатор от Рязанской области Олег Ковалев

Умер член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе России Сергей Неверов на своей странице в Facebook.

По словам политика, Ковалев долгие годы страдал от болезни, но терпеливо выполнял свои обязанности.

Неверов также принес соболезнования родным и близким погибшего, назвав его смерть большой утратой.

Олег Ковалев представлял в Совете Федерации Рязанскую область с сентября 2017 года. С 2008 по 2017 год он являлся губернатором Рязанской области.