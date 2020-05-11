Пабы и парикмахерские в Великобритании откроются не раньше июля
Рестораны, пабы и парикмахерские в Великобритании возобновят работу не ранее 4 июля, заявил в интервью Sky News глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
«С 4 июля, самое раннее, мы рассмотрим возобновление работы других секторов (экономики), включая гостиничную отрасль, а также оказание услуг в области личной гигиены и работу парикмахерских», — сказал Рааб.
Он подчеркнул, что открытие данных учреждений будет рассматриваться в последнюю очередь — на третьем этапе снятия карантинных мер в стране.
Согласно плану правительства, первые ограничения из-за коронавируса в стране начнут отменять уже 13 мая. С первого июня откроются часть магазинов, и возможно, образовательные учреждения.
По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 2020 тыс. человек. С начала пандемии в стране погибли почти 32 тыс. пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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