Пабы и парикмахерские в Великобритании откроются не раньше июля

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Рестораны, пабы и парикмахерские в Великобритании возобновят работу не ранее 4 июля, заявил в интервью Sky News глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«С 4 июля, самое раннее, мы рассмотрим возобновление работы других секторов (экономики), включая гостиничную отрасль, а также оказание услуг в области личной гигиены и работу парикмахерских», — сказал Рааб.

Он подчеркнул, что открытие данных учреждений будет рассматриваться в последнюю очередь — на третьем этапе снятия карантинных мер в стране.

Согласно плану правительства, первые ограничения из-за коронавируса в стране начнут отменять уже 13 мая. С первого июня откроются часть магазинов, и возможно, образовательные учреждения.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 2020 тыс. человек. С начала пандемии в стране погибли почти 32 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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