В МВД России сообщили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

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В России некоторые граждане демонстративно нарушают режим самоизоляции, выходят на улицы большими компаниями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрия Валяева.

По его словам, некоторые еще и умудряются «бравировать» своим действиям.

Валяев отметил, что в подобных случаях сотрудники полиции составляют протоколы об административном правонарушении, в дальнейшем они рассматриваются в судебном порядке.

При этом представитель МВД добавил, что большинство россиян соблюдают режим самоизоляции и с пониманием относятся к работе полиции.

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