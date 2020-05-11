В МВД России сообщили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В России некоторые граждане демонстративно нарушают режим самоизоляции, выходят на улицы большими компаниями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрия Валяева.

По его словам, некоторые еще и умудряются «бравировать» своим действиям.

Валяев отметил, что в подобных случаях сотрудники полиции составляют протоколы об административном правонарушении, в дальнейшем они рассматриваются в судебном порядке.

При этом представитель МВД добавил, что большинство россиян соблюдают режим самоизоляции и с пониманием относятся к работе полиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Названы регионы-лидеры России по нарушениям режима самоизоляции

Главное — не нарушать: в Москве разъяснили выписку штрафов

Штрафы или предупреждения: как накажут нарушителей карантина