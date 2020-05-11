В Техасе пострадали около пяти человек при стрельбе в парке

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в парке города Форт-Уэрт в штате Техас в США. Об этом сообщается на странице местной полиции в Facebook.

Отмечается, что во время инцидента в парке прозвучало около 30 выстрелов.

Раненных во время стрельбы доставили в ближайшие больницы, состояние двоих из них тяжелое.

Представитель полиции заявил, что будет проведено расследование произошедшего.

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