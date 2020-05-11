Лесные пожары в Забайкалье увеличились до 4 тысяч гектаров

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Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за последние сутки увеличилась до 4269 га, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы регионального правительства.

«По состоянию на 8.00 (2.00 мск) 11 мая зарегистрировано 16 лесных пожаров, восемь из них действуют на площади 4269 га, восемь локализовано», — сообщили в пресс-службе.

По словам региональных властей, тушению пожаров препятствует сильный порывистый ветер.

В тушении огня в настоящее время задействовано более 600 сотрудников МЧС и 70 единиц техники, им удалось потушить около 1,7 тыс. га леса.

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