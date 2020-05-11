В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
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В Москве и Подмосковье с 21.00 понедельника,11 мая, из-за порывистого ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — указано в сообщении.
Сообщается, что такое предупреждение действует до 19.00 13 мая.
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