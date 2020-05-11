Пожар случился на птицефабрике в Челябинской области

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На птицефабрике, расположенной на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области, произошел пожар. Об этом сообщает сайт управления МЧС по региону.

Отмечается, что прибывшие на место пожарные сумели ликвидировать открытое горение на площади 1,2 тысячи кв. м. На момент их прибытия горел цех по выращиванию птицы.

Данные о погибших и пострадавших не поступали. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек персонала.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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