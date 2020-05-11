Жертвами пожара в красногорском хосписе стали десять человек
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Число жертв в результате пожара в хосписе в подмосковном Красногорске достигло десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Ранее стало известно, что в результате инцидента погибли девять человек.
По словам представителя экстренных служб, все погибшие при пожаре «отравились продуктами горения».
До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». По данным подмосковного ГУ МЧС, открытое горение в здании уже ликвидировано.
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