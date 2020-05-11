МЧС сообщило о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе

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Число погибших при пожаре в хосписе в подмосковном Красногорске увеличилось до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Московской области.

Ранее стало известно, что жертвами пожара стали семь пациентов хосписа.

«По последним данным, погибли девять человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, также сообщает, что всех людей, которые находились в хосписе, эвакуировали из здания.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». По данным подмосковного ГУ МЧС, открытое горение в здании уже ликвидировано.

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