МЧС сообщило о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе
Число погибших при пожаре в хосписе в подмосковном Красногорске увеличилось до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Московской области.
Ранее стало известно, что жертвами пожара стали семь пациентов хосписа.
«По последним данным, погибли девять человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.
При этом ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, также сообщает, что всех людей, которые находились в хосписе, эвакуировали из здания.
Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». По данным подмосковного ГУ МЧС, открытое горение в здании уже ликвидировано.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В подмосковном Красногорске загорелся хоспис
— Источник: два человека погибли при пожаре в подмосковном хосписе
— Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске возросло до семи