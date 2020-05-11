Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве

Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц. Следствие областного СУ СК вместе с оперативниками регионального УФСБ выяснили, что данный сотрудник причастен к этому преступлению.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, первый отдел по расследованию особо важных дел областного управления СК завел по данному факту уголовное дело.

В СУ СК по региону уведомили, что подозреваемые в совершении вымогательства уже задержаны.

«В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.