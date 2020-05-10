Число пострадавших от взрыва гранаты на Ставрополье увеличилось на три
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Еще три пострадавших обратились за медицинской помощью после того, как мужчина бросил гранату в компанию из 18 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Ещё 3 человека из соседнего дома заявили, что у них легкая контузия от взрыва», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что мужчина бросил гранату во двор соседа, потому что компания слишком шумно отмечала день рождения. Всего пострадали 11 человек. Подозреваемый был задержан.
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