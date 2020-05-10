Бросивший гранату в жилой дом задержан на Ставрополье

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Подозреваемый в нападении на 18 человек задержан в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения, заявил источник.

Ранее стало известно, что неизвестный бросил взрывное устройство в компанию из 18 человек из-за личной неприязни, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы восемь человек.

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