Бросивший гранату в жилой дом задержан на Ставрополье
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Подозреваемый в нападении на 18 человек задержан в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения, заявил источник.
Ранее стало известно, что неизвестный бросил взрывное устройство в компанию из 18 человек из-за личной неприязни, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы восемь человек.
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