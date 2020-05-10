На Ставрополье восемь человек пострадали из-за взрыва гранаты

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На Ставрополье мужчина бросил гранату во двор соседа, из-за чего пострадали восемь человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, мужчина бросил гранату в компанию из 18 человек из-за личной неприязни.

«Сосед, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся, бросил через забор взрывное устройство, предположительно гранату», — сказал источник.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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