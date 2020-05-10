В Пакистане число заражений коронавирусом превысило 30 тысяч

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В Пакистане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 869, достигнув 30 334, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего выздоровели восемь тысяч, умерли 659 пациентов.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил об отмене режима изоляции с 9 мая. Также открылись строительные и производственные цеха.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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