Югра получила первую партию средств защиты для медиков из Китая

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Первая партия средств индивидуальной защиты для медиков, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, прибыла из Китая в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщается на сайте регионального правительства.

Набор средств общим весом более 10 тонн прибыл в аэропорт Сургута, говорится с сообщении. Отмечается, что последующие партии закупленных в Китае средств защиты будут поступать в Югру каждые четыре дня, а общего объема закупленной продукции должно хватить для обеспечения потребности медицинских организаций автономного округа на два месяца.

По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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