В Подмосковье человек погиб из-за наезда электрички
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Один человек погиб, другой пострадал при наезде электрички в Подмосковье, пишет пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«Один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, второй доставлен в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчины шли вдоль путей. На месте работает транспортная полиция.
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