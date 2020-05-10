В Подмосковье человек погиб из-за наезда электрички

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Один человек погиб, другой пострадал при наезде электрички в Подмосковье, пишет пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, второй доставлен в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчины шли вдоль путей. На месте работает транспортная полиция.

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