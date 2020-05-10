Крупный пожар произошел на севере Берлина
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Крупный пожар произошел на севере Берлина в районе Тегель, горят несколько складских помещений. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.
На месте происшествия работают 110 сотрудников пожарной службы, ближайшие к пожару улицы заблокированы правоохранительными органами, говорится в сообщении.
Пожарная служба призывает жителей ближайших районов запереть окна и двери, а также выключить вентиляцию и кондиционирование воздуха.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: