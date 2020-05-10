<img src="//img.gazeta.ru/files3/167/12683167/Depositphotos_22452055_l-2015-pic905-895x505-17306.jpg">

Крупный пожар произошел на севере Берлина в районе Тегель, горят несколько складских помещений. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.

На месте происшествия работают 110 сотрудников пожарной службы, ближайшие к пожару улицы заблокированы правоохранительными органами, говорится в сообщении.

Пожарная служба призывает жителей ближайших районов запереть окна и двери, а также выключить вентиляцию и кондиционирование воздуха.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Берлине горит стройка нового здания Городского дворца