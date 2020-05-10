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В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретара губернатора Дину Черемушкину.

Черемушкина сообщила, что скончался 56-летний мужчина с сопутствующими заболеваниями (атеросклероз аорты, пневмосклероз, олигофрения), а также 35-летний мужчина из-за нарушения мозгового кровообращения.

Всего в Пензенской области коронавирусом заразились 764, выздоровели 402, скончались 10 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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