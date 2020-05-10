В Дагестане камнепад заблокировал семь населенных пунктов

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В Дагестане обвал заблокировал дорогу, ведущую к семи населенным пунктам, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

«На проезжую часть автодороги районного значения между населенными пунктами Сюгут и Мишлеш произошел обвал горной породы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без автомобильного сообщения оказались 628 домов и больше трех тысяч человек. Жертв и пострадавших нет.

По информации МЧС, расчистка начнется 11 мая в 9.00 (по мск).

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