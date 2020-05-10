Все жители военгородка в Удмуртии вернулись в свои дома после пожара

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Все жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома после ликвидации пожара на территории бывшего арсенала, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Малопургинского района Удмуртии Сергея Юрина.

На данный момент авиация закончила работу на территории возникновения пожара, сохраняются одиночные взрывы боеприпасов раз в полчаса-час, отметил Юрин. Он добавил, что в ночное время за ситуацией на месте пожара будет следить беспилотник, утром 11 мая будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии произошло возгорание сухой травы на площади 4 га, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов. К тушению пожара была привлечена авиация. Пожар был ликвидирован утром 10 мая.

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