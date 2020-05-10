В Тамбовской области коронавирус подтвердился у трехдневной девочки

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В Тамбовской области десять детей, в том числе трехдневная девочка, за сутки заразились коронавирусом, пишет региональный оперштаб.

Среди заразившихся две девочки трех дней и девяти месяцев от роду, и мальчики от восьми месяцев до 17 лет. Отмечается, что заболевшие чувствуют себя хорошо.

В Тамбовской области коронавирусом заразились 1 312, выздоровели 280, скончались три человека. В больницах остаются 383 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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