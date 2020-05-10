Роддом в Екатеринбурге закрыли на карантин

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Роддом городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин после выявления коронавируса нового типа у одной из пациенток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Рожениц переводят в перинатальный центр Екатеринбурга и в Областной перинатальный центр, в родильном отделении больницы приняты все необходимые меры по противодействию распространению вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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