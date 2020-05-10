Аппараты по продаже масок и перчаток устанавливают в метро Петербурга
Установка аппаратов для продажи масок и перчаток началась в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
На станциях метро планируется установить вендинговые аппараты, в которых горожане смогут приобрести средства индивидуальной защиты, отметили в пресс-службе. В частности, в аппаратах будут продаваться одноразовые и многоразовые маски, одноразовые перчатки и антисептики.
Ранее стало известно, что с 12 мая жители Санкт-Петербурга должны носить маски и перчатки в общественных местах в связи с пандемией коронавируса нового типа.
По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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