ЯНАО частично снимет ограничения по коронавирусу

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Ямало-Ненецкий автономный округ с 12 мая разрешит прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при соблюдении санитарных норм, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в «ВКонтакте».

«Снимаются все запреты, связанные с нахождением людей на улице. Это касается индивидуальной прогулки, прогулок с детьми. При соблюдении мер социальной дистанции, конечно», — сказал Артюхов в видеообращении.

Глава региона отметил, что остальные ограничения сохраняются до конца мая.

В Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заразились 1 177, выздоровели 166, погибли три человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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