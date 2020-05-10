Жителям военгородка в Удмуртии разрешили вернуться домой после пожара
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево смогут вернуться в свои дома после ликвидации пожара на территории бывшего арсенала, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Допуск в квартиры будет открыт в 18.00 по местному времени 10 мая, написал Юрин. Он призвал жителей городка соблюдать «масочный режим» и общественный порядок.
Ранее сообщалось, что на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии произошло возгорание сухой травы на площади 4 га, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов. К тушению пожара была привлечена авиация. Пожар был ликвидирован утром 10 мая.
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