В Саудовской Аравии за сутки выявлено рекордное число заражений коронавирусом
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В Саудовской Аравии за сутки выявлено 1 912 случаев заражения коронавирусом, пишет минздрав страны.
Всего в стране коронавирусом заразились 39 тысяч, скончались 246 человек, выздоровели 11 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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