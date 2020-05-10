Власти Петербурга назвали размер штрафа за нарушение «масочного режима»

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Отказ от использования средств индивидуальной защиты в общественных местах в Санкт-Петербурге будет караться штрафом в 4 тысячи рублей, сообщает городской Комитет по вопросам правопорядка и безопасности на своей странице «ВКонтакте».

Жители города при посещении общественных мест обязаны носить гигиенические маски, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия, а также перчатки, указано в сообщении комитета.

Ранее стало известно, что с 12 мая жители Санкт-Петербурга должны носить маски и перчатки в общественных местах в связи с пандемией коронавируса нового типа.

По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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