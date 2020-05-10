В Омской области с 12 мая заработают магазины одежды и обуви и автосалоны

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В Омской области начнут работать магазины одежды и обуви, а также автосалоны с 12 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Открываются с 12 числа автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью до 400 квадратных метров», — рассказали в оперштабе.

Кроме того, возобновится работа электричек и откроются дачные маршруты.

В Омской области с 1 мая введены послабления режима самоизоляции, который продолжит действовать до 24 мая.

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