В Омской области с 12 мая заработают магазины одежды и обуви и автосалоны
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В Омской области начнут работать магазины одежды и обуви, а также автосалоны с 12 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Открываются с 12 числа автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью до 400 квадратных метров», — рассказали в оперштабе.
Кроме того, возобновится работа электричек и откроются дачные маршруты.
В Омской области с 1 мая введены послабления режима самоизоляции, который продолжит действовать до 24 мая.
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