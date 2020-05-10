Почти 50 закрытых из-за коронавируса вестибюлей метро в Москве откроются 12 мая

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Закрытые ранее из-за пандемии коронавируса вестибюли московского метрополитена возобновят свою работу с 12 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве напомнили, что из-за коронавируса были закрыты 48 вестибюлей метро из 78.

В первую очередь вестибюли будут открывать на тех станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки, добавили в Дептрансе.

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