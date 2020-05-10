На 120 станциях пригородной железной дороги в Москве установят санитайзеры
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На 120 станциях пригородной железной дороги в Москве установят санитайзеры для дезинфекции рук. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.
Уточняется, что в метро уже установили 1136 санитайзеров на 192 станциях.
«Установка санитайзеров продолжается. Теперь и на 120 станциях пригородной железной дороги установят санитайзеры для дезинфекции рук», — говорится в сообщении.
Санитайзеры будут поставлены за счет средств правительства Москвы.
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