В Австралии в ходе протестов против мер из-за COVID-19 арестованы 10 человек

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В австралийском Мельбурне в ходе демонстраций против ограничительных мер в связи с коронавирусом в воскресенье, 10 мая, было арестовано 10 человек, передает местное издание Age.

По данным издания, в акции, которая прошла около здания парламента, приняли участие более 100 человек. Многие из них заявили об абсолютном недоверии к властям и выразили недовольство в связи с их вмешательством в личную жизнь граждан под предлогом борьбы с пандемией. По мнению активистов, правительство стремится подорвать основы свободы населения, используя умышленную дезинформацию.

Некоторым протестующим грозит штраф, сообщает издание.

По последним данным, в Австралии зафиксировано 6 929 случаев коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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